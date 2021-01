Indiana ejecuta a mujer que mató a embarazada para sacarle su bebé; un caso similar al de Marlén Ochoa

Lisa Montgomery, condenada a muerte en 2004 por el asesinato de una mujer embarazada y el secuestro de su bebé no nacido, era la única mujer que estaba en el corredor de la muerte en EEUU y ha sido la primera en ser ejecutada en más de seis décadas."Lisa Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre-Haute", agregó el comunicado del departamento de Justicia.

El crimen de Montgomery

Montgomery fue arrestado al día siguiente después de presumir a la bebé prematura, Victoria Jo, que ahora tiene 16 años y no ha hablado públicamente sobre la tragedia.

Bobbie Jo Stinnett y Marlén Ochoa

Clarisa Figueroa, de 46 años, quien enfrenta cargos de asesinato junto con su hija, Desiree Figueroa, de 24 años, fingió que había dado a luz en una página de GoFundMe creada después del asesinato de Marlen Ochoa, quien tenía 19 años. Las autoridades dicen que la joven pensó que iba a la casa de la mujer para obtener una carriola y posiblemente ropa de bebé, después de conocer a Figueroa a través de un grupo de Facebook para madres llamado 'Help A Sister Out'.

Mujeres ejecutadas en EEUU

De acuerdo con un portavoz del equipo de defensa citado por el diario The New York Times, Montgomery fue transportada, completamente encadenada, de un centro médico federal en Texas a Terre Haute el lunes por la noche.

Su muerte, por inyección letal cerca de las 01:30 am del miércoles, es la undécima ejecución desde que la administración Trump reanudó el uso de la pena capital federal en julio tras un paréntesis de 17 años.