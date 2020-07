"No tengo planes de renunciar”: Michael Madigan se defiende en medio del escándalo de corrupción de ComEd

"Entiendo que las últimas dos semanas han sido difíciles para nuestro caucus y partido, y he tenido muchas conversaciones sinceras con miembros del caucus demócrata sobre este asunto", dijo Madigan en un comunicado difundido por los medios locales.

"La respuesta es positiva y demuestra un apoyo continuo para mí y mis roles de liderazgo", dijo Madigan. "No tengo planes de renunciar. Nunca he tomado una decisión legislativa con motivos inapropiados y cualquier reclamo por lo demás no tiene fundamento".