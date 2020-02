Chef Mexicana-Americana tiene el objetivo de desafiar la ‘auténtica comida mexicana’

Dávila, que lleva más de quince años estudiando la gastronomía mexicana, dijo que estos platos no sólo son parte de su infancia, sino que también son una representación de las diferentes regiones de México.

Dávila comentó que los que no son mexicanos no son los únicos que tienen ideas erróneas de lo que es la comida mexicana.

"Mucha gente dice que les encanta la comida mexicana, pero realmente no saben nada al respecto", dijo Dávila. "No se trata solo de personas que no son mexicanas. [También incluye] los mexicanos mismos".