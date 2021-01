El representante Brad Schneider da positivo por covid-19 luego del asalto al Capitolio

“Usar una máscara no es una declaración política, es una guía de salud pública, una cortesía común y simplemente lo que se debe esperar de toda la gente decente”, dijo el congresista quien agregó que ya no pueden “tolerar” que los miembros no la usen en el Congreso y propuso aquellos que no cumplan con la medida deben ser ser sancionados y retirados de inmediato de la Cámara por el Sargento de Armas por poner en peligro imprudentemente a sus colegas.