Gobernador Gavin Newsom ordena toque de queda para Kern, y otros condados en nivel púrpura

El gobernador de California Gavin Newsom, anunció el jueves una orden de toque de queda para combatir el Coronavirus. Según la orden, el trabajo no esencial, el movimiento y las reuniones no esenciales deben ser suspendidas entre las 10 p.m. y las 5 a.m. en los condados que se encuentran en el nivel púrpura en la escala de restricciones por Coronavirus del estado.