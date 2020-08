"Estamos en espera por el cuerpo": Desesperadas hija y esposa de paletero asesinado en Austin

AUSTIN, Texas- La esposa y la hija del reconocido paletero de Austin, Adelaido Bernabé Urias , hablaron con Univision 62 en exclusiva para pedir ayuda a las autoridades ya que aún no reciben el cuerpo de su ser querido y no han podido darle el último adiós en su natal México.

Ambas indicaron que estaban desesperadas a la espera de que les llegue el cuerpo de Bernabé Urias a más de un mes desde que el hombre fue victima de un brutal ataque mientras vendía sus paletas en una comunidad del norte de Austin. La familia aún no ha podido enviar el cuerpo a México.

Sin embargo, por no estar en el contrato la funeraria no ha podido tomar el dinero. Ella aseguró que por cuestiones legales no puede entregar el dinero en efectivo.