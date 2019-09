Un grupo de Facebook de La Villita encuentra el carrito que le robaron a un paletero

Esto conmovió a muchos de los usuarios. Guadalupe Reyes, una usuaria en la página comentó, ¿Qué pasó con el dicho de observar y respetar a nuestros padres, ya sean familiares o no?

Aún no se conocen los detalles de la situación y tampoco quién es el dueño del carrito pero un usuario de Facebook dijo que lo conoce y que su nombre es "Lupe".

Poco después, otro usuario de Facebook Mario Vega dijo que movió el carrito al centro New Life, una organización comunitaria localizada dentro de una iglesia en la calle 27 y la Lawndale y dijo que iba a tratar de encontrar al dueño.

Vega, quien vive en el barrio de Las Empacadoras, y fue criado en La Villita logró encontrar el carrito ese mismo día y le dijo a Univision Chicago que se le entregaría su carrito en New Life junto con otros residentes de la comunidad.

"Vi una publicación en el Facebook de La Villita antes de ir a trabajar y decidí pasar para a ver si todavía [el carrito] estaba allí, cuenta Vega. Trabajo en el vecindario a través de New Life y paso mucho tiempo por el vecindario...así que pensé que lo recogería...y trataría de encontrar el dueño más tarde. Alguien leyó que yo había publicado que moví el carrito a New Life y se comunicaron conmigo. Su amigo, que también es vendedor de paletas, fue quien me contactó".