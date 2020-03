El peso de Trump en las primarias republicanas de Texas define la carrera hacia noviembre

Cuando el presidente Donald Trump eligió dar su respaldo a August Plufger en la carrera republicana por el distrito 11 (Midland), muchos líderes locales dijeron que el mandatario no había tomado la decisión correcta. El exteniente era uno de los nueve contendientes por el escaño del representante Mike Conaway, que no buscó la reelección.

El líder local Tim Dunn escribió que el apoyo de Trump había sido en realidad una maniobra del líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y que poco afectaría al resultado de la elección final. No fue así: pese a lo abultada que era la carrera, Plufger ganó con facilidad el 50% de los votos y ni siquiera tendrá que enfrentar una segunda vuelta para competir por un escaño en el Congreso en noviembre.

El peso de Trump se siente en Texas

Los distritos más peleados

Mientras Trump no se ha limitado a respaldar a republicanos en carreras en Texas en las que ganarán fácilmente en noviembre , en distritos que los demócratas aspiran a ganar en las generales ha decidido guardar silencio.

En el distrito 23, que se extiende en buena parte de la frontera con México entre San Antonio y El Paso, Trump no dio su respaldo ni a Tony Gonzales ni a Raúl Reyes, que competirán en una segunda vuelta por el puesto del representante Will Hurd, que no buscará la reelección. Los republicanos ganaron en 2018 por menos de un punto porcentual.