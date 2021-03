Gobernador Abbott alerta de "crisis en la frontera", pero expertos dicen que solo busca arreglar su imagen

“Después de la muerte de mi hijo, que fue asesinado por los carteles de mi país, yo tuve que inmigrar acá con mi otro hijo varón para salvarlo a él. Tuve que dejar a mis hijas y a mi nieta en Honduras y ya ellas no tenían a nadie allá”, dijo Sonia.

"Las recientes decisiones de la administración (de Biden) están envalentonando a los cárteles peligrosos, los contrabandistas y los traficantes de personas para que intensifiquen sus operaciones delictivas. En muchos casos, estos delincuentes atraen a menores no acompañados a condiciones inhumanas y los exponen al abuso y al terror", lee una carta de Abbott enviada al presidente Joe Biden esta semana. En el documento, el gobernador texano le exigió respuestas sobre los menores que están en la frontera y por qué se ha visto un aumento en los inmigrantes llegando al estado.

Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, se mantuvo la política de expulsar a inmigrantes que llegaran a la frontera, pero comenzó a admitir a menores no acompañados . Por lo que ha recibido críticas de que por esta política más niños llegan solos.

Por su parte, la abogada de inmigración Silvia Mintz, aseveró que la cantidad de niños que han cruzado no es diferente al 2019.

“En realidad la cantidad de niños que está entrando no es diferente a lo que entró en 2019 bajo la administración del presidente Trump. Es interesante ver el interés ahora que tiene el gobernador Abbott cuando no dijo nada cuando los niños estaban encerrados en jaulas”, indicó Mintz.

Expertos afirman que es "un asunto político"

“El gobernador no se preocupa por las personas que están en la frontera y ahora ve una crisis y eso no está bien. Él no se preocupa por las personas que están aquí y por qué ahora quiere preocuparse por una situación. Todo es político", dijo Garza.