Conductores que no paguen sus facturas de peaje podrán enfrentar multas

AUSTIN, Texas- La Autoridad de Movilidad Regional del Centro de Texas (CTRMA, por sus siglas en inglés) está intensificando las consecuencias para los conductores que toman las autopistas pero no pagan las facturas.

La agencia anunció que estará enviando cartas el jueves, diciéndoles a algunos conductores que ya no pueden tomar sus carreteras. CTRMA opera varias carreteras de peaje en el centro de Texas, como US 183, US 290 y MoPac.