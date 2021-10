Este programa en Texas ofrece ayuda en español si estás luchando por pagar tus multas

El programa fue creado para ayudar a las personas a evitar consecuencias por no pagar sus infracciones y está disponible para toda persona que tenga ofensas de tránsito o delitos menores de clase C. Las ofensas de tránsito por exceso de velocidad, pasarse una luz roja o no ceder el paso califican como una ofensa de clase C. También el hurto de algo con valor de menos de $100 y agresión sin causar una lesión.