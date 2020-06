Trump viaja a Arizona para poner una placa con su firma en el muro fronterizo y tener un evento de campaña

Trump aterrizó en Yuma justo antes de las 11:00 a.m. de este martes para participar en una mesa redonda sobre seguridad fronteriza y marcar la remodelación de más de 200 millas de muro fronterizo antes de su concentración en Phoenix. Este trayecto es el reemplazo de unas barreras antiguas, solo 3 millas no tenían muro divisorio.

Las imágenes del interior del lugar muestran que no se conserva el distanciamiento social y no todas las personas llevaban puesto el cubrebocas. El lugar tiene capacidad para 3,000 personas.

Entre los jóvenes por Trump y los dreamers

Mientras tanto, otro grupo de jóvenes que no siguen al presidente, los que se críaron en Estados Unidos pero no tienen documentos legales, los llamados dreamers o soñadores, un pequeño grupo de ellos participó en las manifestaciones contra la visita del mandatario.

Sus simpatizantes en Phoenix lo esperaban

“Es difícil respirar con eso y no me gusta, me da dolor de cabeza y no tengo tanto miedo de ese coronavirus", dijo Mateo Anderson, uno de los simpatizantes de Trump. Agregó que Trump le está prestando atención a los jóvenes, a las nuevas generaciones eso es muy importante para él.