Qué está ocurriendo en el Capitolio y por qué algunos republicanos objetan un recuento de votos electorales en Arizona

"Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones ... Tiene el derecho absoluto de hacerlo", dijo Trump durante un discurso que avivó la rebeldía y el caos entre sus simpatizantes en Washington. El líder republicano también se refirió al recuento de votos en las elecciones de 2020 como "explosiones de mierda" , lo que provocó la ira de sus seguidores, que minutos después boicotearon con violencia el Capitolio y obligaron a la alcaldesa Muriel Bowser a decretar un toque de queda que permanecerá vigente hasta las 6:00 am del jueves.

"Nunca nos daremos por vencidos, nunca cederemos. No cedes cuando hay un robo involucrado", dijo Trump. El presidente de Estados Unidos, durante su discruso, también sugirió falsamente que Biden será un presidente "ilegítimo" .

Sin embargo, mientras Trump aún hablaba, Pence emitió un comunicado que indicaba que no se adheriría a los deseos del presidente durante la certificación del voto del Colegio Electoral. " Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", dijo Pence.