"No puedo respirar": concejal de Arizona usa la frase de George Floyd para quejarse del uso de máscaras

El concejal Guy Phillips publicó un volante en Facebook el sábado pidiendo a los residentes que se unieran a él para protestar por el uso obligatorio de máscaras. La protesta se tituló "Desenmascararnos" y dijo "Nosotros creemos en la educación, no en mandatos".

Phillips se dirigió a las aproximadamente 200 personas quitándose la máscara y diciendo: "No puedo respirar", las palabras pronunciadas por George Floyd antes de morir el mes pasado a manos de la policía de Minneapolis, que provocó protestas en todo el país.

El comentario de Phillips no cayó bien entre residentes y provocó reacciones de políticos locales que las calificaron de "insensible".

"Los comentarios del concejal Phillips en su mitin de protesta contra la máscara en la alcaldía no representan los valores de nuestra comunidad de Scottsdale. Comparto la profunda decepción expresada por muchos residentes por las palabras que eligió Phillips", dijo el alcalde Lane en un comunicado. "Sinceramente espero que él comprenda lo equivocado que fue y ofrezca una sincera disculpa".

El gobernador Doug Ducey se unió al rechazó en contra del comentario de Phillips y tuiteó "Simplemente equivocado. Despreciable no va suficiente lejos. Las últimas palabras de George Floyd NUNCA deberían invocarse así. Cualquiera que se burle del asesinato de un ser humano no tiene lugar en un cargo público. Punto" .

Phillips dijo al Arizona Republic que el comentario no tenía conexión con Floyd. Dijo que sus comentarios se referían únicamente a la máscara. "Hacía calor y estaba cargado", afirmó el concejal. "No quise faltarle al respeto y no hubo conexión", dijo.