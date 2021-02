Critican a legislador de Arizona por comparar a niños transgénero y no binarios con animales

"Está deshumanizando a cualquier persona trans o no binaria", dijo Megan Mogan en Twitter. Ella fue parte de un grupo de padres que asistieron de manera virtual al Comité de Elecciones y Gobierno de la Cámara del estado para ofrecer sus comentarios públicos sobre el Proyecto de Ley 2725 de la Cámara patrocinado por el representante estatal republicano John Fillmore del Distrito 16.

¿De qué se trata la propuesta de ley HB 2725?

Este proyecto de ley no da opción a las personas que se identifican como no binarias, que son quienes no se identifican como hombre o mujer.