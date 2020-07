Estos son los tres candidatos que se disputan la alcaldía de Gilbert en Arizona

La fundadora de una empresa de software, Lynne King Smith , el ejecutivo de administración de escuelas charter Matt Nielsen $53,000 y la exconcejal Brigette Peterson compiten en esta contienda, no solo en busca de los votos sino en recaudación de fondos.

Con su anuncio en febrero de no postularse para un segundo mandato, el alcalde Jenn Daniels dejó la silla libre . Peterson, entonces miembro del concejo, presentó documentos para postularse a menos de 30 minutos del anuncio de Daniels en Twitter.

Daniels ha respaldado a Scott Anderson para la reelección al Concejo Municipal, pero no ha respaldado a ningún otro candidato y es posible que no lo haga hasta después de la primaria, dijo a The Arizona Republic.