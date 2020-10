Estos son los candidatos para la Comisión de Corporaciones de Arizona

Estos son los candidatos que encontrará en la boleta electoral para la Comisión de Corporaciones de Arizona

Los demócratas respondieron que los republicanos no han hecho nada para exponer millones en gastos políticos de dinero oscuro de la compañía eléctrica más grande del estado que ayudó a elegir a sus reguladores preferidos en 2014, según reportó The Arizona Republic.

Mientras el demócrata William "Bill" Mundell, quien anteriormente se desempeñó en la comisión como republicano, ofreció el contraataque más fuerte de su lado, diciendo que los republicanos no han promulgado un código de ética fuerte ni han disuadido a las empresas reguladas de gastar dinero para conseguir sus candidatos favoritos.

Todos los candidatos dijeron que no serían influenciados por Arizona Public Service Co., la compañía eléctrica más grande del estado, que confirmó el año pasado que gastó millones de dólares a través de grupos de dinero oscuro para que sus republicanos preferidos fueran elegidos en 2014, de acuerdo con The Republic.