Este hombre dio negativo dos veces a la prueba, la tercera fue positivo y al final murió de coronavirus

La familia de Fernando Enríquez, un hispano de 53 años, aún no se explica su inesperada partida, aseguran que él comenzó con síntomas leves en febrero, se practicó dos pruebas que dieron negativo al coronavirus , el pasado 8 de julio cuando no podía respirar lo llevaron de emergencia al hospital y en la tercera prueba dio positivo.

El 8 de junio no podía respirar y lo llevaron a la sala de emergencias. A este punto su situación había empeorado, comentó la viuda. “Estuvo tres semanas conectado con oxigeno, el día 5 de julio lo entubaron”, recordó.

El lunes recibió una llamada que nunca hubiese querido recibir.

La esposa dijo que en ese momento sintió desesperación, impotencia “un dolor tan grande que no le deseo a nadie. Es algo que no puedo aceptar, él tenía muchos planes, él no quería partir”, dijo entre lágrimas.