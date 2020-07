Este es el problema en común que enfrentan los republicanos en Arizona y Georgia

Ese sentimiento que la base republicana reconoce como Trumpismo y sus mejores mensajeros, es lo que se observa en la contienda en Georgia con el congresista federal Doug Collings y en Arizona con la senadora, Martha McSally , de acuerdo con un reporte publicado en The New York Times.

En Georgia, muchos conservadores todavía no están de acuerdo con que el gobernador Brian Kemp nombrara a la empresaria y política Kelly Loeffler como Senadora de EEUU en 2019 y no a Collins. Esto lo vieron como un intento de quedar bien con la clase empresarial y esperan corregir esto en las elecciones.

"No me opongo a la senadora en ejercicio, solo voy por Doug Collins", dijo Lauren "Bubba" McDonald Jr., miembro de la comisión de servicio público del estado, en entrevista con The New York Times.