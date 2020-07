Estás registrado como independiente pero quieres votar en las primarias, esto es lo que debes hacer

Un votante independiente que no esté registrado con un partido político puede votar en las primarias de este 4 de agosto.

Para las elecciones primarias del 4 de agosto de 2020: Los votantes independientes pueden solicitar recibir una boleta republicana, demócrata o no partidista (municipal solamente). La boleta electoral no partidista / municipal solo está disponible en ciudades o pueblos con carreras municipales no partidistas en agosto y solo contendrá las contiendas que se lleven a cabo en esa localidad.