"El plan Biden es el plan de inmigración más radical": Trump visita Arizona y recibe respaldo de la Patrulla Fronteriza

Sin embargo, es claro que no todos los trabajadores de la agencia migratoria apoyan a Trump. En el 2016 cuando el sindicato respaldó la candidatura de Trump hubo molestías entre los agentes porque no se les consultó sobre el respaldo.

Aunque prefieren no dar su nombre por no estar autorizados, aseguran que el respaldo no se ha visto como lo promueven y que no todos los inmigrantes que son detenidos son deportados de inmediato como dijo el presidente. Aseguran que con la pandemia cambió algunas cosas cambiaron pero esto es algo reciente, la deportación express que fue establecida en abril para evitar los contagios de coronavirus.