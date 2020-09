El actor John Leguizamo, la alcaldesa de Tolleston y panelistas en Arizona invitaron a votar por Biden

En el evento en el que participaron jóvenes activistas, entre los panelistas hicieron un llamado para que las familias se registren para votar y si hay alguien que no tiene eso contemplado lo inviten a hacerlo.

"Sin arrepentimientos"

Leguizamo hizo un llamado para votar por Biden el 3 de noviembre y no despertar el 4 con arrepentimiento. El actor dijo que participar en la política es su deber cívico.

Biden suma apoyos de oficiales de la ley en Arizona, según campaña.

Su respaldo llega inmediatamente después de los intentos de Donald Trump de caracterizarse a sí mismo como el presidente de la 'Ley y el Orden' a pesar de no condenar la violencia, dijo la campaña Arizona por Biden en un comunicado.

“El presidente Trump no protegió a Estados Unidos, por lo que ahora está tratando de asustar a Estados Unidos. Hablo con agentes de la ley aquí en Arizona y en todo el país: y ninguno de ellos cree que habrá menos violencia en Estados Unidos si Donald Trump es reelegido ”, dijo el republicano Grant Woods, exfiscal general de Arizona. “Uno de sus principales asesores incluso expresó la esperanza de más discordia y violencia en nuestras ciudades para utilizar la división como estrategia política. Joe Biden ofrece una visión diferente. Va a unir a los estadounidenses para abordar los desafíos que enfrenta nuestro país".

“Intentaría unir a la gente, no tratar de irritar a la gente. El presidente no hace más que echar gasolina al fuego que está en marcha ... La violencia es violencia. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente. No tienen derecho a participar en actos de violencia, incendios y saqueos ”, dijo Biden en una entrevista el miércoles con AZFamily.