Dos alcaldes de Arizona se unen a importante programa de Michelle Obama

Dos alcaldes de Arizona participan en Civic Cities , un programa que la ex primera dama Michelle Obama lanzó recientemente bajo su iniciativa de votación no partidista.

El programa Civic Cities (Ciudades Cívicas), lanzado bajo su iniciativa de votación no partidista When We All Vote, incluye 31 alcaldes de todo el país que trabajarán para generar ideas y promover métodos para garantizar que los estadounidenses puedan emitir sus votos de manera segura en medio del impacto que ha dejado la pandemia del coronavirus.