Corte Suprema de Arizona aprueba que propuesta de legalización de la marihuana recreativa aparezca en boleta electoral

La Corte Suprema de Arizona dio luz perde para que sean los votantes quienes decidan si quieren la legalización de la marihuana recreacional en la boleta electoral de noviembre. De manera unánimemente, rechazaron una impugnación legal a la Ley de Arizona Inteligente y Segura.

La Ley de Arizona Inteligente y Segura permitiría a las personas mayores de 21 años poseer hasta una onza de marihuana, actualmente un delito grave, y establecería un sistema de concesión de licencias a los minoristas para vender la droga, junto con otras disposiciones.

Una campaña financiada principalmente por Center for Arizona Policy impugnó la medida en la corte, argumentando que el resumen de la medida que los proponentes incluyeron en las peticiones era engañoso.

El excongresista John Shadegg, quien se desempeñó como abogado de los opositores a la iniciativa, argumentó que el resumen no explicaba o no era claro sobre las disposiciones que tratan con la definición de marihuana, el impuesto especial del 16% que se aplicaría a las ventas de la droga y varias otras disposiciones.

El juez de la Corte Superior James Smith rechazó todos los argumentos, alegando que los impugnadores estaban imponiendo sus creencias personales sobre cómo se debería haber descrito la iniciativa.

Si bien las peticiones de iniciativa deben incluir un breve resumen de no más de 100 palabras que explique las disposiciones claves de la medida propuesta, la corte ha dicho que el resumen no necesita incluir todas las disposiciones o ser neutral.

"No hay nada en esta descripción que sea realmente incorrecto", escribió Smith en una decisión a principios de este mes. La campaña opuesta a la medida, Arizonans for Health and Public Safety, apeló a la Corte Suprema del estado.

Pero el tribunal confirmó la decisión de Smith en poco tiempo. La orden envía la propuesta para legalizar la marihuana a las elecciones generales que se espera atraigan una gran participación.

Aunque una propuesta para legalizar la marihuana fracasó en las urnas hace cuatro años, una encuesta reciente sugiere que la Ley de Arizona Inteligente y Segura podría tener una mejor recepción por parte de los votantes.

Una encuesta de OH Predictive Insights en julio encontró que 6 de cada 10 probables votantes de Arizona apoyan la legalización de la marihuana: "Los arizonenses están listos para dejar de arrestar a personas por delitos de drogas de bajo nivel y arruinar el resto de sus vidas", dijo Stacy Pearson, vocera de la campaña Smart and Safe a The Arizona Republic.

Shadegg dijo que Arizonans for Health and Public Safety continuaría su campaña contra la medida y dijo que la decisión de la Corte Suprema envió un mensaje de que los votantes no pueden confiar en el resumen de 100 palabras que aparece en las peticiones.

Esto te puede interesar: