Conoce la lista de jueces que verás en la boleta del condado Pima para decidir si continúan o son retirados

En la boleta electoral de condado Pima hay un listado de 25 jueces y los votantes deben decidir si continúan en sus puestos o deben retirarse, pero no muchos votantes saben cómo elegir.

Los jueces no son políticos, explica un reporte de Arizona Public Media , tampoco crean políticas ni gastan el dinero de los contribuyentes, pero sus fallos tienen un gran impacto en la vida en Arizona. Solo este año, la Corte Suprema de Arizona dictaminó que la orden del gobernador Doug Ducey de posponer la ejecución de los desalojos podría mantenerse después de que fuera impugnada por grupos de propietarios, pero Ducey se vio obligado a permitir que los gimnasios reabrieran después de un fallo del juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, Timothy Thomason .

La Corte Suprema del estado eliminó la medida de la boleta Invest in Ed de la boleta electoral hace dos años, pero este año su permitió que estuviera luego de que el juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, Christopher Coury, la rechazó por la redacción de su petición.

Es posible que algunos votantes quieran ver cómo los jueces dictaminaron sobre temas que son importantes para ellos, pero no existe un sistema de seguimiento uniforme para eso. El conservador Center for Arizona Policy tiene una guía para votantes que muestra cómo los jueces han fallado en el pasado, pero no rastrea los fallos de los jueces del Tribunal Superior.