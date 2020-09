Conoce a la republicana Tatiana Peña que busca una silla en la legislatura de Arizona

"La elección este año es de gran importancia, especialmente aquí en el estado de Arizona porque las cosas pueden cambiar demasiado de un día para otro", dijo Peña a Univision Arizona. "Soy republicana, a mí me encantan las cosas que tenemos en Arizona, nací en el sur de Phoenix de padres inmigrantes que llegaron de Centroamérica".

"Llegaron buscando las oportunidades que nos da nuestra nación, tenemos muchos derechos que nos da la constitución y quiero proteger eso. Ahorita como republicanos estamos tratando de proteger este estado y no movernos en la dirección de California", dijo Peña.

Ella aseguró que una pequeña parte residentes de California se han movido a Arizona porque quieren "oportunidades como comprar casa, tener una familia, tener un trabajo que no demande tanto tiempo y te lo quita de tu familia". Pero como republicanos les preocupa que este cambio demográfico afecte la decisión en las elecciones de 2020.

No quitaré fondos a la policía

"Cada día en tenemos 200 personas llegando a Arizona de otras áreas para quedarse a vivir y no tenemos suficientes oficiales para el crecimiento que se está dando. Necesitanos reformar cosas dentro de la policía para mejorar la relación con la comunidad", enfatizó.

Afirma que

la diferencia Trump - Biden va de libertad a socialismo

"Mis padres, mis abuelos no llegaron a este país para eso, llegaron buscando libertad, oportunidades, no llegaron para que el gobierno les diera todo. Ellos ofrecen promesas que no se van a cumplir porque quienes pagamos por todo, nosotros. Nada en la vida es gratis", afirmó.