Anuncian evento de registro de votantes al estilo ‘Drive-Thru’ en Arizona

En Arizona hay alededor de 1.3 millones de residentes elegibles para votar, pero aún no están registrados. Durante la pandemia, se suspendieron las campañas tradicionales de registro de votantes puerta a puerta y organizaciones como Arizona Center for Empowerment, One Arizona Coalition y Rural Arizona Engagement están coordinando esfuerzos y usando la creatividad para registrar votantes en eventos de drive-through.