Arizona entre los 11 estados que buscan desafiar la orden que desapareció la ley de carga pública

“Con la declaración del presidente Biden, es suficiente y estos estados no tienen mucho en que poder litigar”, indica Yasser Sánchez, abogado de inmigración y experto en el sistema judicial federal.

“Lo que hace el estado de Arizona y otros en pedir que inmigrantes se puedan mantener, ese tipo de reglas ya están, no se han quitado el hecho de quien te pide, el patrocinador tenga que someter evidencias física y real que pueden mantenerte o avalar que podrá mantener tu estadía en los Estados Unidos”, explica el abogado Ezequiel Hernández.

Luego que se eliminara la carga pública el Departamento de Seguridad Nacional, envió un mensaje claro y aconseja no intentar sacar provecho o abusar de los beneficios que otorga el gobierno.

La mayoría de las personas indocumentadas no califican para programas económicos de ayuda federales o estatales y no quiere decir que ahora los pueden tomar nunca los han podido consumir nunca han sido elegibles y lo que hacia esta carga pública es pedir que probaras mucho mas allá de lo que se requiere y que no ibas hacer una carga pública.