Lo que debes saber hoy, viernes 1 de marzo

Cuomo pide a Amazon que reconsidere su decisión de no construir una sede en Queens

Cuomo ha declarado este jueves que ha estado hablando con Jeff Bezos, dueño de la compañía, sobre el tema.

"He tenido conversaciones con Amazon", dijo Cuomo. "Espero que lo reconsideren. Hasta ahora, no hemos visto ningún cambio en su posición. Sería útil que el Senado del Estado dijera que lo aprobaría; eso sería útil. Pero mientras tanto no he oído ningún cambio."