El juez entonces marcó el teléfono buscando asistencia para todos. Una mujer atendío, él pidió un intérprete y lo transfirieron. Esperó unos minutos. Pero la llamada volvió a la operadora: "Disculpe, su señoría. Si usted está de vuelta no es una buena señal", le dijo. Él asintió. "No hay intérpretes disponibles", cerró la mujer.

El juez llamó así a la siguiente operadora y la respuesta fue la misma, por lo que debió tomar una decisión. "Caballeros, ¿ustedes hablan español?", les preguntó al par de adolescentes en inglés y una persona sentada a su izquerda les tradujo. "Sí", respondieron ambos. "No pudimos encontrar un intérprete de mam", les explicó. "Voy a poner sus casos con el grupo con el que trabajaremos en español. Tal vez eso no sería lo mejor, pero vamos a ponerlos al final en ese grupo. Tomen asiento allá atrás". Los dos jóvenes obedecieron.

Lo mismo le pasó a Juana, otra de las adolescentes que venía a su audiencia. Tampoco pudieron hallar un traductor disponible para su lengua, el chuj , también de Guatemala. Ella insistió en que entendía español. Quería explicarle al juez que no consiguió un abogado que la ayudara a llenar su solicitud de asilo y que por eso no la traía consigo.

Durante el receso, los propios jóvenes bromeaban en español sobre su mal inglés. Uno le dijo al otro: "Si el juez me pregunta: 'What's your name?' (¿Cuál es tu nombre), yo le diría: 'I'm from Honduras' (soy de Honduras)". Todos se ríeron de sí mismos.