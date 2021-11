"Algo en mí sabía que no estaba bien": Zuria Vega habló sobre lo difícil que es perder a un bebé

En medio de la entrevista que tuvo con la periodista, Zuria Vega revivió los duros momentos que atravesó cuando, hace unos años, sufrió la pérdida de un bebé junto a su esposo Alberto Guerra.

Zuria y Alberto han estado juntos en las buenas y en las malas

La pareja de actores se casó hace siete años. En este tiempo han disfrutado muchos momentos agradables juntos, pero también tristes anécdotas.

Zuria confesó que antes de tener a su primera hija tuvo otro embarazo. A pesar de que estaba muy emocionada por la llegada de ese bebé, desde el inicio sintió que algo no estaba bien.

“Alberto y yo estábamos buscando ser papás y me quedé embarazada, pero algo en mí sabía que no estaba bien. Me enteré y le dije a Alberto, pero aún no era tiempo de decirle a alguien, solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mi suegros, mis hermanos. A las semanas lo perdimos”.

El amor ayudó a Zuria Vega a superar la pérdida de su bebé

Después del triste momento, Zuria Vega visitó a algunos doctores que le ofrecieron tratamientos de fertilidad. Aunque se sentía muy triste, fue gracias al apoyo de su esposo que logró salir adelante del terrible episodio.

“A mí me dio durísimo, tiene que ver con esta cosa que no lo tenemos consciente o claro. Desde que estamos chiquitas traemos esto de ‘Vas a ser mamá' o si no eres mamá o pierdes a un bebé no vales lo suficiente y no es cierto, pero eso sientes. Tenía 28 años, luego vas a ver doctores que te quieren meter tratamientos. Gracias a Dios y a Alberto, porque hubo un momento en el que me frenó y me dijo: ‘Para, estás entrando en este lugar que siempre has dicho que nunca vas a caer, en este estrés no vamos a tener un hijo. Ha sido de las veces que más he odiado a Alberto, yo no podía entender. Para mí era algo como: '¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué no puedo tener bebé?' (Al final) qué bueno que lo hizo así, porque comencé a hacer castings. Yo sabía que mi cuerpo estaba bien”.

Poco después de esa experiencia, la vida le sonrió una vez más a Zuria y recibió una inesperada noticia que la cambió.

“A los cuatro meses intentamos y me quedé embarazada. Lua nació el 11 de enero, la misma fecha en la que yo me enteré que estaba embarazada de mi otro bebé, obviamente nadie se dio cuenta, nada más yo”.

La pareja que conforman Zuria y Alberto es una de las más sólidas del espectáculo y su historia es como un cuento. Tuvieron varios acercamientos, sin embargo, fue hasta un momento clave en el que Cupido los flechó y a partir de ahí no se han separado.

“Antes de Alberto yo era muy noviera, salía con mis amigos. Me acuerdo perfecto, él es amigo de mi hermano, siempre que lo veía no pasaba nada, solo curiosidad porque incluso salió con varias de mis amigas en algún momento. Yo decía, ‘¿Qué le ven a ese cubano?’”.

Los actores comenzaron a vivir juntos a los dos meses de noviazgo. Aunque muchos consideraron que era demasiado rápido, solamente ella y él saben el profundo amor que sienten uno por el otro; prueba de ello son los dos hijos que tienen en común.

