Yolanda Andrade

¿Yolanda Andrade sufre recaída? Montserrat Oliver informa que ahora casi no tiene voz

Montserrat Oliver compartió que nuevamente su compañera no está bien de salud, por lo que no asistió a las grabaciones del show que tienen. Además, dio detalles de los malestares que ahora presenta.

Video ¿Yolanda Andrade se despide? Video levanta sospechas en medio de sus problemas de salud

La salud de Yolanda Andrade continúa mermada, la presentadora sigue presentando malestares que le impiden retomar su vida laboral, así lo confirmó su compañera Montserrat Oliver.

"No pudo venir porque no se siente bien", dijo a la prensa el 28 de mayo sobre la ausencia de Andrade a las grabaciones de su show 'Monse & Joe'. "Todavía está en ese proceso, desafortunadamente. Lo primero es su salud y se tiene que enfocar en estar bien", añadió en la entrevista, reportó Berenice Ortiz.

En días pasados Yolanda había mejorado en su salud, sin embargo, recientemente presentó malestares en la garganta.

"Sí, vino y estaba un poco afónica, entonces apenas pudo grabar. Hoy no se siente muy bien y por eso no va a poder venir".

¿Yolanda Andrade sufrió una recaída?

En 2023 le diagnosticaron un aneurisma cerebral que ha mermado su salud desde entonces. Sin embargo, en esta ocasión Montserrat desconoce si los malestares que recientemente presentó Andrade tienen que ver con eso.

" No sé bien lo del ojo, creo que no le ha dado, pero lo que sí tiene es algo de la garganta y tiene muy poquita voz. Sí, todavía le afecta mucho la luz al ojo y pues no se siente bien".

Oliver siente "impotencia de no poderla ayudar", pero también sabe que a su amiga no le gusta que la estén presionando con buscar otra opinión médica porque "a veces también para ella es muy cansado. Esperemos que se esté atendiendo con la mejor gente posible y que de verdad encuentren una solución", sentenció.

En abril pasado Yolanda Andrade tuvo una recaída y volvió a ponerse un parche en el ojo, pues la luz le molesta. Casi un mes después, la presentadora vuelve a presentar malestares que le impiden realizar sus actividades.

