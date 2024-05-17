Yolanda Andrade envía mensaje a Verónica Castro tras crisis de salud: le pide "reflexione"

Video Ex de Yolanda Andrade ventila que la presentadora y ‘Vero’ Castro “hablan todavía”: “Todo es show”

Después de que Inés Moreno informara que Yolanda Andrade había estado “postrada” en una cama debido a su reciente crisis de salud, la conductora sorprendió con un mensaje dedicado a Verónica Castro.

¿Qué mensaje mandó Yolanda a Verónica Castro?

La imagen y el mensaje en el que Yolanda Andrade etiquetó a la actriz con la que, según afirma, mantuvo una relación sentimental en el pasado, ha causado revuelo en medio de su recuperación tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral hace un año.

A través de sus historias de Instagram, Andrade compartió una fotografía de La Virgen de Guadalupe con la Novena Sinfonía de Beethoven de fondo y un breve texto en el que etiquetó la cuenta oficial de Verónica Castro.

"Tú y yo sabemos... Por lo pronto de mi parte te pido reflexión", escribió la presentadora sin dar mayor detalle sobre el contexto de su mensaje.

Yolanda Andrade manda mensaje a Verónica Castro. Imagen Yolanda Andrade/Instagram

Ex de Yolanda Andrade afirmó ella todavía habla con Verónica Castro

La publicación adquiere relevancia después de que Lorena Meritano, expareja de la conductora, afirmara que estaba al tanto de la comunicación entre Yolanda y Verónica.

"Ellas hablan todavía... Alguien me comentó por ahí, una amiga de ellas, ella me dijo: 'Pues sí, ellas hablan todavía'. Y yo dije: 'Al final todo es show'", reveló a ‘Chismecito’.

Las declaraciones de la actriz han generado dudas sobre el supuesto conflicto entre las actrices, especialmente después de que Yolanda Andrade revelara haber tenido un romance que las llevó al altar en 2004.

Los recientes problemas de salud que Yolanda Andrade ha enfrentado han generado una serie de especulaciones. La conductora ha mencionado un posible vínculo con prácticas de brujería.

“Y tuve unos episodios bien raros porque me empezaron a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería, una no sé qué’”, contó en septiembre pasado al show de Primer Impacto.

En abril de 2023, Verónica Castro compartió un mensaje en el que mencionaba el karma. Este mensaje fue interpretado como una indirecta hacia Yolanda Andrade en relación con su estado de salud.

La descripción decía: ‘Quien riendo te la hace, llorando la paga. Dios dice que, tarde o temprano, él te enviará factura para…’.

Posteriormente, Yolanda Andrade respondió a esta supuesta reacción de Verónica durante un encuentro con la prensa en mayo de 2023.