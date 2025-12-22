Yolanda Andrade Yolanda Andrade estaría “secuestrada” por su hermana: “No tiene ni el control de su propio dinero” El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la supuesta delicada situación que estaría viviendo la presentadora, quien recientemente fue hospitalizada.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Yolanda Andrade revela imagen de cuando estaba internada tras filtrarse supuesto video de ella en el hospital

Yolanda Andrade aparentemente se encontraría en una delicada situación en medio de las complicaciones de salud que presenta debido a su enfermedad.

La mañana de este 22 de diciembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó al respecto durante su programa ‘Sale el sol’.

PUBLICIDAD

“En el caso de Yolanda Andrade lo que uno se entera”, empezó diciendo, aclarando que lo está “terminando de verificar” pues “personas muy cercanas” a ella se lo contaron.

“Quiero decirles que Yolanda Andrade está viviendo un verdadero problema, pero con su propia familia”, agregó el comunicador.

De acuerdo con él, sería la propia hermana de Joe, como la llaman cariñosamente, quien presuntamente estaría detrás de lo que sucede.

“Marilé, su hermana, la tiene secuestrada. Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo. Yolanda no tiene ni la voluntad de pedir una pizza, tiene que pedirle permiso a ella”, narró.

Además, Infante señaló que Marilé supuestamente se encontraría ejerciendo dicha situación con su pareja, del que se desconoce públicamente la identidad.

“Aquí hay un tercer elemento: el novio de Marilé, que ya sé quién es”, indicó, detallando que “es un asesor de finanzas, de esos que hacen Yoga y te dice en qué invertir tu dinero”.

“Yolanda ya no tiene ni el control de su propio dinero. ¿Y la mamá dónde está? Marilé la mandó a Culiacán”, relató.

¿Qué se sabe del supuesto “secuestro” de Yolanda Andrade?

Este 18 de diciembre, la revista TVNotas reportó que “un amigo” de Yolanda Andrade alegadamente les aseveró que ella estaría en un “encierro obligatorio” impuesto por su hermana.

La fuente señaló, expusieron, que Marilé “conoció en Cozumel a un hombre que la conquistó y, al pasar de los días, decidió vivir con él” en “la casa” de la actriz.

“Hay tanto apego, que él, es el que toma decisiones tan drásticas como hacer que ella suministre medicamentos a Yolanda, para tenerla muy tranquila”, dieron a conocer.

PUBLICIDAD

El informante externó que supuestamente la colaboradora y ex de la artista, Montserrat Oliver, estaría enterada de lo que pasa y se sentiría “realmente preocupada”.

Yolanda Andrade habría sufrido una “recaída”

El 15 de diciembre, el show de YouTube ‘En shock’ mostró imágenes de Yolanda Andrade al interior de un hospital, siendo trasladada en una camilla.

Su titular, Jorge Carbajal, mencionó entonces que ella sufrió “una recaída de la enfermedad neurológica que padece”.

Posteriormente, el 18, en la red social de Joe se subió un comunicado, firmado por ella, en el que avisó que “estoy en recuperación, en mi casa”, pero no ahondó más en torno a su condición.