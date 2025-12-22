Yolanda Andrade Yolanda Andrade sentiría “pánico” de su hermana Marilé: revelan por qué tendría control sobre la actriz El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer detalles del supuesto “poder” que Marilé Andrade tiene sobre la presentadora, quien continúa atravesando problemas de salud.



Video Yolanda Andrade estaría “secuestrada” por su hermana en pleno calvario de su enfermedad: “Es cierto”

El periodista Gustavo Adolfo Infante compartió más información de la supuesta delicada situación que estaría viviendo Yolanda Andrade a manos de su propia hermana, Marilé.

Este lunes por la mañana, el presentador de ‘Sale el sol’ explicó durante la emisión del programa que la actriz presuntamente se encuentra “secuestrada” por la cantautora.

Hermana de Yolanda Andrade tendría un poder otorgado por la presentadora

Hace unos instantes, Gustavo Adolfo Infante explicó el motivo por el que presuntamente Marilé podría estar afectando a Yolanda Andrade.

El comunicador indicó que la cantante supuestamente conoció en Tulum, Quintana Roo, a “Sergio Araiza Roldán”, quien se dedica a las finanzas y se “hizo su novio”.

“Él le empezó a decir de qué manera tiene que invertir el dinero que tiene Yolanda”, explicó en ‘De primera mano’ hace unos instantes.

“Porque Yolanda, como no puede ir a los bancos, le dio la autorización, el poder, a su hermana para que tenga todo el dinero, entonces ella ya dispone de todo”, agregó.

Infante aseveró que la titular de ‘Montse & Joe’ alegadamente le “tiene que pedir permiso” a Marilé para poder incluso “comprar la pizza”.

“La gente muy cercana a Yolanda Andrade, sus amigas, están verdaderamente asustadas porque la tiene alejada, no deja que nadie la vea, le tiene controlado el teléfono celular, ella decide con quién habla y cuánto tiempo”, relató.

Yolanda Andrade sentiría “pánico” de su hermana

Gustavo Adolfo Infante igualmente aseguró que Marilé Andrade “mandó a Culiacán” a sus otros dos hermanos, Cecilia y Rolando, y a su mamá.

“Yolanda está muy preocupada por su presente, por su futuro, por su dinero, por su toma de decisiones y porque este señor, Sergio Araiza Roldán […] no vaya a malemplear su dinero”, contó.

“Si alguien tiene los tamaños, y los tiene bien puesto, es Yolanda, pero está muy vulnerable, está muy mermada, le tiene miedo a la hermana, a Marilé le tiene pánico”, añadió.