Yolanda Andrade Yolanda Andrade habría enviado mensaje desde el hospital: “Se escucha muy débil” El periodista Jorge Carbajal dio a conocer que la presentadora se puso en contacto con él. La presentadora fue internada tras haber sufrido una "recaída de la enfermedad neurológica que padece".



Yolanda Andrade habría enviado un mensaje de voz mientras se encuentra hospitalizada por una presunta "recaída" en su salud.

Fue el presentador Jorge Carbajal quien aseguró, durante la emisión de su programa 'En Shock', que la actriz se puso en contacto con él.

"El día de hoy me mandó un mensaje en el que la pudimos oír, pues sí, muy débil, muy muy cansada", contó.

El conductor aseguró que si no transmitía el audio era porque ella "se escucha de verdad muy muy débil".

"Seguramente me lo mandó para que se los pusiera, pero no, no se los voy a poner", indicó.

¿Qué dijo Yolanda Andrade?

De acuerdo con Jorge Carbajal, en su misiva, Yolanda Andrade le agradeció por haber informado lo que le pasa.

"Nos mandó decir, bueno, que tuvo la oportunidad de ver el vídeo de ayer y que nos quería agradecer a nosotros y a ustedes, las hermana del 'En Shock'", relató.

"Que quería agradecerles con todo su corazón por todas sus oraciones, por todo su apoyo, por todo su cariño y que Dios las bendiga, a todos", agregó.

Él indicó que Joe, como la llaman cariñosamente, le compartió también que tuvo "una noche muy pesada".

"Porque no puede dormir bien, porque le están haciendo cosas, porque entra un doctor y sale otro", narró.

¿Cómo se encuentra Yolanda Andrade?

Lo que está viviendo en la clínica, mencionó Carbajal, tiene "muy desesperada de repente y muy triste" a Yolanda Andrade.

"Yo le dije que va a estar bien, que le estamos echando todos montón, y que va a estar perfecta y que va a salir como nueva", explicó.

Él detalló que "la recaída" de la artista "fue muy fuerte" para ella en el aspecto anímico: "Está muy cansada, está muy débil, está muy adolorida".

Previamente, Gustavo Adolfo Infante, en su programa ‘Sale el sol’, afirmó que la hermana de Yolanda, Marilé Andrade, le confirmó que esta se encuentra internada.

