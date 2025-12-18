Yolanda Andrade Yolanda Andrade habla de su salud tras haber estado hospitalizada: "Sus oraciones me conmueven" Yolanda Andrade reapareció en redes y con un emotivo mensaje reveló detalles de su estado de salud. Además, envió sus mejores deseos para las fiestas decembrinas.



Video Video de Yolanda Andrade “hospitalizada” tras una “recaída muy fuerte”: envía mensaje “muy débil”

Yolanda Andrade informó que ya fue dada de alta del hospital y continúa su convalecencia en su hogar.

La presentadora compartió un mensaje en sus redes sociales en donde también agradeció al público y a los medios por la preocupación sobre su salud.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso”, se lee al inicio del mensaje que acompañó con una imagen del altar de la Basílica de Guadalupe.

“Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio”, añadió.

Finalmente, también aprovechó para desear felices fiestas, lo que dejaría entrever que podría estar alejada de las redes sociales.

“Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade”, escribió.

La salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade habría enviado un mensaje de voz mientras se encuentra hospitalizada por una presunta "recaída" en su salud.

El 16 de diciembre el presentador Jorge Carbajal, quien sería amigo de Yolanda, comentó en su programa 'En Shock', que la actriz lo contactó para enviarle un mensaje.

"El día de hoy me mandó un mensaje en el que la pudimos oír, pues sí, muy débil, muy muy cansada", contó.

Carbajal detalló que "la recaída" de la artista "fue muy fuerte" para ella en el aspecto anímico: "Está muy cansada, está muy débil, está muy adolorida".