Yolanda Andrade

Yolanda Andrade publica mensajes en medio de supuesto “secuestro” que sufriría a manos de su hermana

La presentadora difundió una serie de imágenes y videos, así como misivas. Recientemente, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la también actriz estaría privada de su libertad por su propia hermana, Marilé.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Yolanda Andrade estaría “secuestrada” por su hermana en pleno calvario de su enfermedad: “Es cierto”

Yolanda Andrade publicó una serie de mensajes y videos en su cuenta de Instagram en medio de los señalamientos de que su hermana, Marilé, la tendría privada de su libertad.

La tarde de este 22 de diciembre, en la cuenta oficial de Instagram de la presentadora aparecieron una serie de clips, algunos acompañados de diferentes textos.

El primero fue un ‘reposteo’ de un material que recopila momentos de la también actriz con Montserrat Oliver, su compañera en el programa ‘Montse & Joe’.

El segundo se trata de una fotografía antaña en la que aparece con Alfredo Adame, quien recientemente ganó un ‘reality show’ transmitido en México.

“Felicidades, querido amigo, Alfredo”, se lee encima de la significativa postal, que contiene un emoji de corazón rojo.

Yolanda Andrade publicó estas Historias.
Imagen Yolanda Andrade/Instagram

El tercer ‘post’ es otra instantánea de hace años en la que ambos salen junto a María Sorté. Sobre ella, apuntó: “¡Por los buenos tiempos que pasamos todos! Que viva la vida”.

Por último, difundió un retrato en el que se le ve con Oliver y el luchador El Hijo del Santo, en el que colocó un ‘sticker’ con la frase: ‘Te amo’.

Yolanda Andrade compartió imágenes de sus "amigos".
Imagen Yolanda Andrade/Instagram

Lo que se sabe del presunto “secuestro” de Yolanda Andrade

Este lunes 22 de diciembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en sus shows de televisión ‘Sale el sol’ y ‘De primera mano’ la supuesta delicada situación que viviría Yolanda Andrade.

“Marilé, su hermana, la tiene secuestrada. Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo. Yolanda no tiene ni la voluntad de pedir una pizza, tiene que pedirle permiso a ella”, narró.

De acuerdo con sus fuentes, la cantante estaría “influenciada” por un presunto novio, al que identificaron como el ‘coach’ Sergio Araiza Roldán.

“Él le empezó a decir de qué manera tiene que invertir el dinero que tiene Yolanda”, explicó durante una de las emisiones.

“Porque Yolanda, como no puede ir a los bancos, le dio la autorización, el poder, a su hermana para que tenga todo el dinero, entonces ella ya dispone de todo”, añadió.

Infante aseveró que alegadamente Marilé tendría “alejada” a Yolanda: “No deja que nadie la vea, le tiene controlado el teléfono celular, ella decide con quién habla y cuánto tiempo”.

Yolanda Andrade salió del hospital recientemente

El 18 de diciembre, Yolanda Andrade comunicó en la mencionada plataforma digital que ya estaba “en recuperación, en mi casa”, esto luego de que se reportara su hospitalización.

“Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio”, anotó, sin brindar más detalles.

