Yolanda Andrade Yolanda Andrade publica video entre rumores de presunto “encierro obligatorio” La presentadora reapareció en redes luego de que se reportara su hospitalización de emergencia a consecuencia de una “recaída de la enfermedad neurológica que padece”.



Yolanda Andrade publicó un video en medio de rumores de un presunto “encierro obligatorio” y una supuesta falsa hospitalización.

La tarde del 18 de diciembre, la presentadora compartió imágenes de su estancia en el hospital, dejando entrever que su ingreso tuvo lugar el 12 de diciembre.

El video solo estuvo acompañado del hashtag “Yolanda Andrade”, así como de algunas etiquetas que incluían el perfil de Instagram de su hermana Marilé.

En estas mismas imágenes solo se lograba apreciar la manera en que una mujer sostenía su mano, al mismo tiempo en que quedaba expuesto un brazalete con los datos de la presentadora de ‘Montse & Joe’.

Yolanda Andrade ingresó al hospital el 12 de diciembre. Imagen Yolanda Andrade / Instagram

Los rumores de un presunto encierro

La publicación de Yolanda Andrade surgió en medio de rumores de que estaría viviendo un presunto “encierro obligatorio” supuestamente encabezado por su hermana Marilé, a quien la misma presentadora había felicitado horas antes por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños mi amor, Marilé. Gracias por ser la mejor enfermera. Sigue siempre disfrutando de la vida”, expresó en Instagram.

Los rumores que señalan que Yolanda Andrade estaría siendo víctima de un presunto encierro provienen de los comentarios vertidos por la revista TVNotas y el presentador Javier Ceriani, quien también señaló que la hospitalización de la actriz sería falsa.

Aunque Yolanda Andrade no ha dado réplica a estos comentarios, su publicación de Instagram sería la prueba de que sí estuvo en el hospital por una “recaída de la enfermedad neurológica que padece”, tal como confirmó su hermana al periodista Gustavo Adolfo Infante.