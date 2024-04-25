Piden oraciones por la salud de Yolanda Andrade: revelan que “lleva varios días postrada”

Video Yolanda Andrade sufre recaída y el dolor la hace llorar: siente que le entierran un picahielo en el ojo

Luego de un año de tratamiento y bajo un diagnóstico de aneurisma cerebral, Yolanda Andrade sufrió una recaída de salud que aparentemente la tendría por varios días “postrada”, en recuperación.

Piden oraciones por la salud de Yolanda Andrade

A través de su canal de YouTube, la periodista Inés Moreno desmintió que Yolanda Andrade se ausentó del festejo de cumpleaños de Montserrat Oliver por celos de Yaya Kosikova, como lo afirmó la reciente publicación de una revista, y pidió oraciones por la salud de la conductora.

“Si Yolanda no estuvo en el cumpleaños de Montse fue porque no se ha sentido muy bien últimamente. Y es por eso que el otro día (ayer 22 de abril) les decíamos ‘por favor, vamos a pedir por la salud de Yolanda’ y hoy les vuelvo a decir lo mismo”, dijo el pasado 23 de abril la periodista.

La comunicadora informó que, tras la grabación de uno de los más recientes programas de ‘Montse y Joe', la salud de Yolanda Andrade se debilitó por lo que pidió permiso para tomarse un descanso.

“Yolanda no ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, la aneurisma, pero tenía muy mal su ojito y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo”, reportó.

Inés Moreno aseguró que Yolanda se encuentra en tratamiento bajo los cuidados de su hermana Marile Andrade y su mamá Rafaela Gómez.

“Está bajo tratamiento, bajo medicamentos y tiene que estar ahí, no puede estar saliendo a la calle porque está en plena recuperación”, compartió.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su salud?

El pasado 17 de abril Yolanda Andrade no pudo sostener una entrevista con varios medios comunicación al llegara a las grabaciones de su programa porque había tenido una recaída de salud.

"Hoy no me siento bien. Tuve otra vez el episodio del ojo desde la madrugada, no me sentí bien. Me tuve que volver a poner el parche por la luz, no me siento bien", dijo.

Montserrat Oliver continuó con la misma entrevista en la que aseguró que “está muy raro” que tras un año de tratamiento, Yolanda Andrade no esté completamente recuperada.

“Lleva un año en tratamiento y de repente no le pasa; en un mes a lo mejor le pasó tres veces y ahorita en una noche tres veces, en menos de un día, está rarísimo. Está horrible. Otra vez (presentó) la migraña, el ojo que le llora y no puede ver la luz. Le da durísimo, dice que de repente está dormida y siente como si llegara alguien y con un picahielo se lo entierra en el ojo, así de fuerte es el dolor", comentó Oliver.