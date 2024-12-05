Amigo de Yolanda Andrade habla de la recaída de salud de la conductora: “No le hallan qué tiene”

Video Yolanda Andrade habla de su salud y de lo que le sucedió a su “cerebro”: busca atención médica

Julio César Chávez se pronunció sobre la repentina recaída de salud que sufrió Yolanda Andrade el 22 de noviembre durante las grabaciones del programa ‘Montse & Joe’.

El exboxeador mexicano declaró que si bien veía “muy raro” lo que le sucedía a su amiga, aseguró que la presentadora se encontraba “bien” y que su viaje a Estados Unidos tenía qué ver con un nuevo chequeo, ya que los médicos siguen sin identificar cuál es la causa de sus malestares en el habla y hasta motrices.

“Mira, es un chequeo nada más de rutina de parte de ella. Porque realmente no le hallan qué es lo que tiene”, declaró a ‘Venga la Alegría’ el 4 de diciembre.

“O sea, está muy raro eso. Que es brujería, que no es brujería, que es una bacteria… o sea, pero está bien, gracias a Dios”, insistió.

Julio César Chávez subrayó que Yolanda Andrade ha seguido “su terapia al pie de la letra” e insistió en que “continúa en Estados Unidos para una mayor y mejor revisión”.

Por último, la leyenda del boxeo mexicano mencionó que no descarta que Yolanda Andrade esté atravesando por una situación similar a la que él vivió en 1987 con un supuesto trabajo de brujería.

“No encontré el monito. Pero eso hace muchísimos años. Cuando por primera vez me puse la cinta roja, me la puse precisamente porque me estaban haciendo brujería, porque tenían mi foto en una bandeja con hielo, entonces me dijeron que iba a servir de engarrotador y ahí fue donde nació la cinta roja”, sentenció.

En mayo de 2023, Yolanda Andrade revelar que le había sido diagnosticado un aneurisma cerebral, mientras que en junio de 2024, su hermana Marilé comunicó que los médicos por fin habían descubierto qué tenía la intérprete de 52 años.

Aunque no reveló con exactitud el diagnóstico de la presentadora, aseguró que la afección era un “tema de la cabeza”, mismo que meses atrás le había causado la pérdida de voz y movilidad en su cuerpo.

El 22 de noviembre, Yolanda Andrade alarmó por su estado de salud, ya que al salir de las instalaciones de la XEW, en la Ciudad de México, presentó problemas para caminar y hablar. Al respecto, comentó a Gustavo Adolfo Infante que era un tema de "su cerebro".