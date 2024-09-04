Yolanda Andrade habla por fin de su crisis de salud: revela difícil “situación” con su cerebro

Video Yolanda Andrade contraataca y le manda un contundente mensaje a “Ladra Zapata”

Luego de enfrentar la muerte de ‘Amor’, su perrita de raza pomerania a quien consideraba como a una hija, Yolanda Andrade habló por fin de la crisis de salud que enfrentó en junio pasado.

Este 3 de septiembre, la presentadora reapareció ante la prensa con una visible mejoría en su salud. Durante su encuentro con los reporteros, Yolanda Andrade reveló una difícil “situación” con su cerebro y “un virus en su sangre”.

“Hay momentos que no me podía parar ni hablar; pero ahorita voy mucho mejor, tengo unos médicos maravillosos”, expresó en Hoy.

“Tuve una situación con mi cerebro… Tuve problemas para mover mi cuerpo, y un virus en la sangre. Entonces no ha sido fácil, pero no imposible”, agregó sin dar detalles.

Yolanda Andrade reconoció que sus problemas de movilidad la llevaron presentar fuertes cuadros de depresión que la hicieron revalorar la vida.

“Me agarré de Dios, aunque sí me daban cuadros fuertes de depresión, porque me tenían que bañar y luego llorar, llorar y llorar era lo que hacía. Nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no, nunca quise suicidarme, al contrario quería vivir y en esta nueva etapa de mi vida ¡valoro todo! Y todo lo tomo como aprendizaje hasta para ir al baño, para lavarme la cabeza, valoro hasta las cosas más simples, como cargar una botella de agua”, compartió.

Así reapareció Yolanda Andrade para hablar de su salud. Imagen Yolanda Andrade / Instagram



Por último, la intérprete de 52 años agradeció las muestras de cariño de sus seres queridos y del público, quienes hasta la fecha se mantienen pendientes de su salud.

“Estoy muy agradecida con la gente tan querida que está en mi vida, que ha aparecido, que me mandan mensajes de amor. La gente del público, el otro día una señora me abrazó en el aeropuerto y me dijo que ella rezaba por mí, me dio mucho sentimiento porque dije ‘qué bonito’”, sentenció.

Al fin descubren qué enfermedad tiene Yolanda Andrade

El 25 de junio, Marilé Andrade dio a conocer que tras constantes crisis de salud, los médicos al fin habían encontrado qué enfermedad tenía su hermana Yolanda Andrade.

“Como hermana y para la familia ha sido muy difícil, porque los doctores no encontraban qué es lo que tiene. Nos partía el corazón verla así y estar en la incertidumbre. Pero está mucho mejor. Dieron por fin con lo que tiene y ella ofrecerá declaraciones en su momento”, declaró a la revista TVNotas.

Aunque Marilé no reveló con exactitud el diagnóstico de la presentadora, aseguró que la afección era un “tema de la cabeza”, mismo que le hizo perder su voz y la movilidad del cuerpo.

A mediados de abril, Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras presentar un intenso dolor de cabeza al que le prosiguieron expulsiones de coágulos de sangre.