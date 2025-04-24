Yolanda Andrade

Con beso y abrazo, Yolanda Andrade reaparece rodeada de sus famosas amigas: entre ellas Thalía

La presentadora reapareció en redes luego de hacer frente a especulaciones sobre su salud y un supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Yolanda Andrade se deja ver “vivita y coleando” tras revelarse supuesta grave enfermedad

Yolanda Andrade reapareció rodeada de sus famosas amigas, entre ellas, Thalía, luego de hacer frente a especulaciones sobre su salud y un supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple.

Este jueves 24 de abril, la presentadora compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’, a quien le hizo saber cuánto es que valora su cariño.

PUBLICIDAD

“Una amistad como la nuestra vale todo el dinero del mundo”, escribió, a lo que la esposa de Tommy Mottola le respondió con un: "Te amo mi hermosa".

Yolanda Andrade presumió su cercanía con Thalía.
Yolanda Andrade presumió su cercanía con Thalía.
Imagen Yolanda Andrade / Instagram

Más sobre Yolanda Andrade

Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación
2 mins

Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”
0:59

Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad
3 mins

Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad

Univision Famosos
Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante
2 mins

Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante

Univision Famosos
Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”
0:59

Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”

Univision Famosos
"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro
2 mins

"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida
0:58

Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida

Univision Famosos
Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV
2 mins

Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV

Univision Famosos
Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida
1:02

Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida

Univision Famosos
Yolanda Andrade comparte fotografía con Verónica Castro: juntas y muy sonrientes
0:57

Yolanda Andrade comparte fotografía con Verónica Castro: juntas y muy sonrientes

Univision Famosos


Sin hacer más comentarios sobre la cercanía que tiene con Thalía, Yolanda Andrade se dejó ver con otras de sus amigas, entre ellas, Consuelo Duval y Lourdes Dussauge.

Aunque la presentadora decidió cubrir el rostro de sus acompañantes con emojis de perritos, en una siguiente publicación se mostró tranquila en compañía de Consuelo Duval.

Yolanda Andrade explota tras falsa noticia de su muerte

La reaparición de Yolanda Andrade surge en medio de especulaciones por su salud y luego de ella le hiciera frente a la noticia de su falsa muerte.

“Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respectivos trabajos que asustan y hacen daño a mis seres queridos”, escribió la conductora el 24 de abril, en referencia a lo ocurrido con la revista Quien en marzo pasado.

Así se dejó ver con su grupo de amigas.
Así se dejó ver con su grupo de amigas.
Imagen Yolanda Andrade / Instagram


En este mismo posteo, la compañera de vida y de pantalla de Montserrat Oliver, en el programa Montse & Joe, se sinceró al decir que, aunque siempre trata de ser accesible con la prensa, en la actualidad es una falta de sensibilidad publicar noticias falsas.

“Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos, les pido tacto por favor y que sus seres queridos tengan salud”, señaló.

En los últimos meses, Yolanda Andrade no solo ha estado batallando en recuperar su salud, luego de la recaída que sufrió en noviembre de 2024, sino también con las declaraciones que emitió el productor teatral Enrique Gou, quien aseguró en marzo pasado que, supuestamente, había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Ese señor me habló y a parte qué falta de caballerosidad”, reprobó ella en una nota de voz al periodista Carlos Alberto el 24 de marzo. "Aparte, no tiene por qué decirlo así. (...) No quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, ¿verdad? No se me hizo correcto”, dijo.

Relacionados:
Yolanda AndradeSaludThaliaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX