Con beso y abrazo, Yolanda Andrade reaparece rodeada de sus famosas amigas: entre ellas Thalía

Yolanda Andrade reapareció rodeada de sus famosas amigas, entre ellas, Thalía, luego de hacer frente a especulaciones sobre su salud y un supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple.

Este jueves 24 de abril, la presentadora compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’, a quien le hizo saber cuánto es que valora su cariño.

“Una amistad como la nuestra vale todo el dinero del mundo”, escribió, a lo que la esposa de Tommy Mottola le respondió con un: "Te amo mi hermosa".

Sin hacer más comentarios sobre la cercanía que tiene con Thalía, Yolanda Andrade se dejó ver con otras de sus amigas, entre ellas, Consuelo Duval y Lourdes Dussauge.

Aunque la presentadora decidió cubrir el rostro de sus acompañantes con emojis de perritos, en una siguiente publicación se mostró tranquila en compañía de Consuelo Duval.

Yolanda Andrade explota tras falsa noticia de su muerte

La reaparición de Yolanda Andrade surge en medio de especulaciones por su salud y luego de ella le hiciera frente a la noticia de su falsa muerte.

“Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respectivos trabajos que asustan y hacen daño a mis seres queridos”, escribió la conductora el 24 de abril, en referencia a lo ocurrido con la revista Quien en marzo pasado.

En este mismo posteo, la compañera de vida y de pantalla de Montserrat Oliver, en el programa Montse & Joe, se sinceró al decir que, aunque siempre trata de ser accesible con la prensa, en la actualidad es una falta de sensibilidad publicar noticias falsas.

“Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos, les pido tacto por favor y que sus seres queridos tengan salud”, señaló.

En los últimos meses, Yolanda Andrade no solo ha estado batallando en recuperar su salud, luego de la recaída que sufrió en noviembre de 2024, sino también con las declaraciones que emitió el productor teatral Enrique Gou, quien aseguró en marzo pasado que, supuestamente, había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.