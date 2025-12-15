Yolanda Andrade Yolanda Andrade estaría hospitalizada tras sufrir supuesta recaída de su enfermedad La presentadora llevaría varios días hospitalizada por una presunta recaída, según reportes de periodista Gustavo Adolfo Infante.



Video Yolanda Andrade: así ha sido su valiente lucha contra la enfermedad incurable que padece

Yolanda Andrade estaría hospitalizada tras sufrir una supuesta recaída de su enfermedad.

Según reportes del periodista Gustavo Adolfo Infante, la hospitalización de la presentadora no sería reciente, ya que ella llevaría varios días internada.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días”, mencionó en ‘De Primera Mano’ este lunes 15 de diciembre.

“Fue una recaída de su enfermedad. Eso es lo que se sabe hasta el momento, no sabemos más. No sabemos en qué hospital está. No sabemos si está grave o no está grave o qué, pero es lo que ha trascendido y es lo que ha llegado hasta nuestra redacción”, subrayó.

El comunicador aseguró que antes de hacer pública la noticia intentó comunicarse con Marilé, hermana de Yolanda Andrade, y con Raquel Rocha, productora del programa ‘Montse & Joe’, “sin tener éxito”.

“Es una información que está en desarrollo”, sentenció sin dar más detalles.

Su lucha contra enfermedad degenerativa

En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y, aunque se encontraba en tratamiento, el 21 de noviembre de 2024, sufrió una recaída de salud mientras se encontraba grabando uno de los programas de 'Montse & Joe'.

La presentadora abandonó las instalaciones de la XEW con dificultad para caminar y para hablar y, posteriormente, informó que se estaría realizando estudios, ya que un problema en su “cerebro” había afectado su habla y su capacidad motriz.

Aunque en febrero de 2025, Yolanda Andrade regresó a la emisión de ‘Montse & Joe’, días más tarde informó que estaría ausente del show hasta que tuviera una mejor recuperación de salud.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la presentadora había estado fuera del ojo público y, ante una mejoría, este lunes 20 de octubre regresó a trabajar.

Previo a este retorno, en agosto de este año, Yolanda Andrade informó que tenía una enfermedad degenerativa y que estaba consciente de que ya no podría caminar ni hablar.