Yolanda Andrade

Yolanda Andrade estaría hospitalizada tras sufrir supuesta recaída de su enfermedad

La presentadora llevaría varios días hospitalizada por una presunta recaída, según reportes de periodista Gustavo Adolfo Infante.

Elizabeth González's profile picture
Video Yolanda Andrade: así ha sido su valiente lucha contra la enfermedad incurable que padece

Yolanda Andrade estaría hospitalizada tras sufrir una supuesta recaída de su enfermedad.

Según reportes del periodista Gustavo Adolfo Infante, la hospitalización de la presentadora no sería reciente, ya que ella llevaría varios días internada.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días”, mencionó en ‘De Primera Mano’ este lunes 15 de diciembre.

“Fue una recaída de su enfermedad. Eso es lo que se sabe hasta el momento, no sabemos más. No sabemos en qué hospital está. No sabemos si está grave o no está grave o qué, pero es lo que ha trascendido y es lo que ha llegado hasta nuestra redacción”, subrayó.

Más sobre Yolanda Andrade

Yolanda Andrade revela a una de sus misteriosas novias: “Está casada”
1:02

Yolanda Andrade revela a una de sus misteriosas novias: “Está casada”

Univision Famosos
Yolanda Andrade: así ha sido su valiente lucha contra la enfermedad incurable que padece
3:12

Yolanda Andrade: así ha sido su valiente lucha contra la enfermedad incurable que padece

Univision Famosos
Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación
2 mins

Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”
0:59

Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad
3 mins

Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad

Univision Famosos
Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante
2 mins

Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante

Univision Famosos
Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”
0:59

Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”

Univision Famosos
"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro
2 mins

"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida
0:58

Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida

Univision Famosos
Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV
2 mins

Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV

Univision Famosos

El comunicador aseguró que antes de hacer pública la noticia intentó comunicarse con Marilé, hermana de Yolanda Andrade, y con Raquel Rocha, productora del programa ‘Montse & Joe’, “sin tener éxito”.

“Es una información que está en desarrollo”, sentenció sin dar más detalles.

Su lucha contra enfermedad degenerativa

En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y, aunque se encontraba en tratamiento, el 21 de noviembre de 2024, sufrió una recaída de salud mientras se encontraba grabando uno de los programas de 'Montse & Joe'.

La presentadora abandonó las instalaciones de la XEW con dificultad para caminar y para hablar y, posteriormente, informó que se estaría realizando estudios, ya que un problema en su “cerebro” había afectado su habla y su capacidad motriz.

Aunque en febrero de 2025, Yolanda Andrade regresó a la emisión de ‘Montse & Joe’, días más tarde informó que estaría ausente del show hasta que tuviera una mejor recuperación de salud.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la presentadora había estado fuera del ojo público y, ante una mejoría, este lunes 20 de octubre regresó a trabajar.

Previo a este retorno, en agosto de este año, Yolanda Andrade informó que tenía una enfermedad degenerativa y que estaba consciente de que ya no podría caminar ni hablar.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, en conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, señaló a Telediario.

Relacionados:
Yolanda AndradeFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX