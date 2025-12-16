Yolanda Andrade

¿Yolanda Andrade está en terapia intensiva? Su hermana revela detalles de su salud

Marilé confirmó que su hermana está hospitalizada y dio detalles de su estado de salud, en medio de rumores de que Yolanda Andrade estaba delicada.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Video Yolanda Andrade estaría "hospitalizada" tras supuesta "recaída": "Esperemos que la libre"

Marilé, hermana menor de Yolanda Andrade, confirmó que la presentadora se encuentra hospitalizada, tras haber sufrido una "recaída de la enfermedad neurológica que padece".

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infarte quien pudo comunicarse con ella la mañana de este 16 de diciembre.

PUBLICIDAD

"Hablé con Marilé hoy en la mañana, está hospitalizada", reportó en el programa 'Sale el Sol'.

Más sobre Yolanda Andrade

Yolanda Andrade estaría "hospitalizada" tras supuesta "recaída": "Esperemos que la libre"
0:54

Yolanda Andrade estaría "hospitalizada" tras supuesta "recaída": "Esperemos que la libre"

Univision Famosos
Yolanda Andrade estaría hospitalizada tras sufrir supuesta recaída de su enfermedad
2 mins

Yolanda Andrade estaría hospitalizada tras sufrir supuesta recaída de su enfermedad

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela a una de sus misteriosas novias: “Está casada”
1:02

Yolanda Andrade revela a una de sus misteriosas novias: “Está casada”

Univision Famosos
Yolanda Andrade: así ha sido su valiente lucha contra la enfermedad incurable que padece
3:12

Yolanda Andrade: así ha sido su valiente lucha contra la enfermedad incurable que padece

Univision Famosos
Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación
2 mins

Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”
0:59

Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad
3 mins

Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad

Univision Famosos
Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante
2 mins

Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante

Univision Famosos
Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”
0:59

Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”

Univision Famosos
"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro
2 mins

"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro

Univision Famosos

A pesar de las especulaciones sobre la gravedad de Andrade, Marilé aclaró cómo se encuentra su hermana.

"Se está recuperando bien, que no está en terapia intensiva", añadió Infante respecto al mensaje de la hermana de Yolanda y compartió que la presentadora no ha autorizado que se revelen más detalles de su salud.

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

La presentadora mexicana sorprendió a finales de octubre al regresar al programa 'Montse & Joe', el cual conduce junto a Montserrat Oliver, luego de estar casi un año retirada para enfocarse en su salud.

En 2023, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y desde entonces su salud comenzó a mermar.

Yolanda comenzó a presentar problemas del habla y de movilidad, por lo cual fue sometida a un sinnúmero de análisis y estudios que, finalmente, en 2024 pudieron diagnosticar que tenía una enfermedad degenerativa, la cual se especula sería esclerosis múltiple, pues ella no ha confirmado el nombre del padecimiento.

En septiembre, confesó que le quedaban "de 3 a 5 años" de vida, según el panorama que le dieron los doctores y aseguró que "no le tiene miedo a la muerte", pues ya le habían explicado lo que la enfermedad causará en su cuerpo.

Aunque en octubre de este 2025 reapareció en 'Montse & Joe' con una visible mejoría, ahora vuelve a estar hospitalizada y se desconoce cuando podría ser dada de alta.

Relacionados:
Yolanda AndradeMariléTelenovelasNovelasPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX