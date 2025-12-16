Yolanda Andrade ¿Yolanda Andrade está en terapia intensiva? Su hermana revela detalles de su salud Marilé confirmó que su hermana está hospitalizada y dio detalles de su estado de salud, en medio de rumores de que Yolanda Andrade estaba delicada.



Video Yolanda Andrade estaría "hospitalizada" tras supuesta "recaída": "Esperemos que la libre"

Marilé, hermana menor de Yolanda Andrade, confirmó que la presentadora se encuentra hospitalizada, tras haber sufrido una "recaída de la enfermedad neurológica que padece".

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infarte quien pudo comunicarse con ella la mañana de este 16 de diciembre.

"Hablé con Marilé hoy en la mañana, está hospitalizada", reportó en el programa 'Sale el Sol'.

A pesar de las especulaciones sobre la gravedad de Andrade, Marilé aclaró cómo se encuentra su hermana.

"Se está recuperando bien, que no está en terapia intensiva", añadió Infante respecto al mensaje de la hermana de Yolanda y compartió que la presentadora no ha autorizado que se revelen más detalles de su salud.

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

La presentadora mexicana sorprendió a finales de octubre al regresar al programa 'Montse & Joe', el cual conduce junto a Montserrat Oliver, luego de estar casi un año retirada para enfocarse en su salud.

En 2023, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y desde entonces su salud comenzó a mermar.

Yolanda comenzó a presentar problemas del habla y de movilidad, por lo cual fue sometida a un sinnúmero de análisis y estudios que, finalmente, en 2024 pudieron diagnosticar que tenía una enfermedad degenerativa, la cual se especula sería esclerosis múltiple, pues ella no ha confirmado el nombre del padecimiento.

En septiembre, confesó que le quedaban "de 3 a 5 años" de vida, según el panorama que le dieron los doctores y aseguró que "no le tiene miedo a la muerte", pues ya le habían explicado lo que la enfermedad causará en su cuerpo.