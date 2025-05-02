Yolanda Andrade

¿Yolanda Andrade arregló su testamento porque “está gravísima”? Esto se sabe

El periodista Jorge Carbajal afirmó que ha estado en contacto con la actriz y, por lo mismo, aclaró cómo se encontraría ella. La presentadora está enfocada en recuperarse tras sufrir varias crisis de salud.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Yolanda Andrade se deja ver “vivita y coleando” tras revelarse supuesta grave enfermedad

Yolanda Andrade se encuentra centrada en recuperarse luego de las crisis de salud que ha enfrentado desde inicios de 2023.

A finales de marzo, ella compartió al periodista Carlos Alberto que estaba “pasando un momento muy difícil”, aunque aseguró: “Esto no me va a tumbar”.

PUBLICIDAD

Previamente, el productor Enrique Gou aseguró que ella le dijo que le habrían detectado “esclerosis múltiple”, diagnóstico que la presentadora no ha confirmado ni desmentido.

¿Yolanda Andrade “está gravísima” y ya hizo su testamento?

Mientras Yolanda Andrade se mantiene enfocada en su bienestar, el comunicador Jorge Carbajal se pronunció contra los rumores que han surgido sobre ella.

Más sobre Yolanda Andrade

Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”
1:13

Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su enfermedad: "Puedo morir antes que ustedes"
2 mins

Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su enfermedad: "Puedo morir antes que ustedes"

Univision Famosos
Yolanda Andrade tiene enfermedad que “no tiene cura”: dejará de caminar y hablar “poco a poco”
0:59

Yolanda Andrade tiene enfermedad que “no tiene cura”: dejará de caminar y hablar “poco a poco”

Univision Famosos
¿Yolanda Andrade se burla de Verónica Castro? Recuerda cuando la confundieron con ‘La Chilindrina’
0:50

¿Yolanda Andrade se burla de Verónica Castro? Recuerda cuando la confundieron con ‘La Chilindrina’

Univision Famosos
Yolanda Andrade deja escuchar cómo va la recuperación de su voz con un mensaje a Julio César Chávez
0:52

Yolanda Andrade deja escuchar cómo va la recuperación de su voz con un mensaje a Julio César Chávez

Univision Famosos
Montserrat Oliver revela que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla” en la lucha por su salud
2 mins

Montserrat Oliver revela que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla” en la lucha por su salud

Univision Famosos
Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar
0:54

Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar

Univision Famosos
Hijo de Verónica Castro habla de supuesta boda de su madre y Yolanda Andrade: “En su momento pegó”
0:53

Hijo de Verónica Castro habla de supuesta boda de su madre y Yolanda Andrade: “En su momento pegó”

Univision Famosos
Vero Castro por fin responde si le hizo “macumba” a Yolanda Andrade para enfermarla
1:07

Vero Castro por fin responde si le hizo “macumba” a Yolanda Andrade para enfermarla

Univision Famosos
Yolanda Andrade sufre "complicada enfermedad": dan nuevos detalles de su salud
1 mins

Yolanda Andrade sufre "complicada enfermedad": dan nuevos detalles de su salud

Univision Famosos

“Me empiezan a llegar mensajes de que ‘Yolanda está gravísima’”, contó durante la emisión de su programa para YouTube, ‘Es show’.

“‘Que Yolanda está supermal’, ‘que la llevaron de emergencia al hospital’, ‘que ya hizo su testamento, de emergencia lo tuvo que cambiar’, que no sé qué”, explicó.

Él puntualizó que, según su investigación, se afirmó que a la artista “se la había llevado su familia”, en un “avión de emergencia”, a “Los Ángeles, a un hospital a internarla porque estaba gravísima”.

“Por otro lado, fue cuando empezaron a decir que ya hasta había arreglado el testamento y que le dejaba a Montserrat Oliver no sé qué tanto”, relató.

Visiblemente molesto, el presentador, que sostuvo ha estado en contacto constante con la titular de ‘Montse & Joe’, desmintió esos trascendidos.

“Se los digo clarititito: Yolanda el día de hoy está muy bien, por suerte”, sentenció, “no es verdad que está en Los Ángeles, mucho menos es verdad que está en un hospital o que está grave”.

“Tampoco lo del testamento, nada de eso es verdad. Yolanda Andrade está muy bien, se está recuperando, está haciendo lo que le dicen los doctores y punto”, añadió.

PUBLICIDAD

Yolanda Andrade se deja ver sonriente

En medio de las especulaciones acerca de su condición, este jueves 1 de mayo Yolanda Andrade se dejó ver sonriente y animada.

Ella subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece luciendo unas gafas y caminando en medio de una habitación.

El ‘post’ fue comentado por su amiga, Thalía, quien colocó varios emojis de caritas carcajeándose, enamoradas y de una bailarina.

Yolanda Andrade se dejó ver sonriente este 1 de mayo.
Yolanda Andrade se dejó ver sonriente este 1 de mayo.
Imagen Yolanda Andrade/Instagram
Relacionados:
Yolanda AndradeSaludThaliaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD