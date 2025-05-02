¿Yolanda Andrade arregló su testamento porque “está gravísima”? Esto se sabe

Yolanda Andrade se encuentra centrada en recuperarse luego de las crisis de salud que ha enfrentado desde inicios de 2023.

A finales de marzo, ella compartió al periodista Carlos Alberto que estaba “pasando un momento muy difícil”, aunque aseguró: “Esto no me va a tumbar”.

Previamente, el productor Enrique Gou aseguró que ella le dijo que le habrían detectado “esclerosis múltiple”, diagnóstico que la presentadora no ha confirmado ni desmentido.

¿Yolanda Andrade “está gravísima” y ya hizo su testamento?

Mientras Yolanda Andrade se mantiene enfocada en su bienestar, el comunicador Jorge Carbajal se pronunció contra los rumores que han surgido sobre ella.

“Me empiezan a llegar mensajes de que ‘Yolanda está gravísima’”, contó durante la emisión de su programa para YouTube, ‘Es show’.

“‘Que Yolanda está supermal’, ‘que la llevaron de emergencia al hospital’, ‘que ya hizo su testamento, de emergencia lo tuvo que cambiar’, que no sé qué”, explicó.

Él puntualizó que, según su investigación, se afirmó que a la artista “se la había llevado su familia”, en un “avión de emergencia”, a “Los Ángeles, a un hospital a internarla porque estaba gravísima”.

“Por otro lado, fue cuando empezaron a decir que ya hasta había arreglado el testamento y que le dejaba a Montserrat Oliver no sé qué tanto”, relató.

Visiblemente molesto, el presentador, que sostuvo ha estado en contacto constante con la titular de ‘Montse & Joe’, desmintió esos trascendidos.

“Se los digo clarititito: Yolanda el día de hoy está muy bien, por suerte”, sentenció, “no es verdad que está en Los Ángeles, mucho menos es verdad que está en un hospital o que está grave”.

“Tampoco lo del testamento, nada de eso es verdad. Yolanda Andrade está muy bien, se está recuperando, está haciendo lo que le dicen los doctores y punto”, añadió.

Yolanda Andrade se deja ver sonriente

En medio de las especulaciones acerca de su condición, este jueves 1 de mayo Yolanda Andrade se dejó ver sonriente y animada.

Ella subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece luciendo unas gafas y caminando en medio de una habitación.

El ‘post’ fue comentado por su amiga, Thalía, quien colocó varios emojis de caritas carcajeándose, enamoradas y de una bailarina.