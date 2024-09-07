Montserrat Oliver dice que recibió "respuestas feas" de Yolanda Andrade por estar al pendiente de su salud

Video Yolanda Andrade sufre problemas del habla: su hermana detalla su estado de salud

Yolanda Andrade ha mostrado una gran mejoría, tras meses de estar con fuertes problemas de salud a causa del aneurisma cerebral que le diagnosticaron en 2023.

Montserrat Oliver se dijo feliz de ver la evolución de su amiga, aunque confesó que hubo algunos roces entre ellas porque la actriz estaba indispuesta, pero respetó su actitud y decisiones.

"Pues acompañarla, respetarla, respetarle sus momentos en donde no quería saber de nadie", contó en un encuentro con los medios de comunicación el 3 de septiembre, reportó el canal de YouTube 'Qué buen chisme'.

Para la conductora fue muy difícil ver el sufrimiento de Yolanda por lo que intentó ayudarla, situación que originó los inconvenientes entre ellas.

" Yo estaba muy desesperada porque la veía como que nomás estaba encerrada sintiéndose mal y que no hacía lo suficiente para curarse, esa era mi percepción, pero ella estaba tomando sus decisiones en lo que hacía, entonces había que respetarlas", señaló la conductora de 58 años.

Hubo roces entre Yolanda y Montserrat

A pesar de la tensa situación que vivieron, Montserrat justifica el actuar de Yolanda.

"Cuando te sientes mal te choca todo el mundo, estás de mal humor y tienes la mecha muy corta, entonces sí hubo respuestas feas, pero no lo tomé personal porque dije se siente mal".

Recientemente Yolanda Andrade reapareció en un evento de Unicable donde dijo estar "mejor", aunque continúa su recuperación de la motricidad y del habla, situación que su amiga celebra.

" Yo cada día veo que está mejor y eso me alegra mucho".

La conductora del reality show Reto 4 Elementos agradeció las muestras de cariño del público, así como sus cadenas de oraciones y remedios que le han mandado a Yolanda Andrade para su recuperación.