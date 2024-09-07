Yolanda Andrade

Montserrat Oliver dice que recibió "respuestas feas" de Yolanda Andrade por estar al pendiente de su salud

La presentadora ventiló que tuvo roces con Yolanda Andrade durante su crisis de salud, por lo que tuvo que aceptar sus decisiones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Yolanda Andrade sufre problemas del habla: su hermana detalla su estado de salud

Yolanda Andrade ha mostrado una gran mejoría, tras meses de estar con fuertes problemas de salud a causa del aneurisma cerebral que le diagnosticaron en 2023.

Montserrat Oliver se dijo feliz de ver la evolución de su amiga, aunque confesó que hubo algunos roces entre ellas porque la actriz estaba indispuesta, pero respetó su actitud y decisiones.

PUBLICIDAD

"Pues acompañarla, respetarla, respetarle sus momentos en donde no quería saber de nadie", contó en un encuentro con los medios de comunicación el 3 de septiembre, reportó el canal de YouTube 'Qué buen chisme'.

Más sobre Yolanda Andrade

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”
2 mins

Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz
0:57

Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz

Univision Famosos
¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?
2 mins

¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?

Univision Famosos
Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV
3 mins

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos

Para la conductora fue muy difícil ver el sufrimiento de Yolanda por lo que intentó ayudarla, situación que originó los inconvenientes entre ellas.

" Yo estaba muy desesperada porque la veía como que nomás estaba encerrada sintiéndose mal y que no hacía lo suficiente para curarse, esa era mi percepción, pero ella estaba tomando sus decisiones en lo que hacía, entonces había que respetarlas", señaló la conductora de 58 años.

Hubo roces entre Yolanda y Montserrat

A pesar de la tensa situación que vivieron, Montserrat justifica el actuar de Yolanda.

"Cuando te sientes mal te choca todo el mundo, estás de mal humor y tienes la mecha muy corta, entonces sí hubo respuestas feas, pero no lo tomé personal porque dije se siente mal".

Recientemente Yolanda Andrade reapareció en un evento de Unicable donde dijo estar "mejor", aunque continúa su recuperación de la motricidad y del habla, situación que su amiga celebra.

" Yo cada día veo que está mejor y eso me alegra mucho".

La conductora del reality show Reto 4 Elementos agradeció las muestras de cariño del público, así como sus cadenas de oraciones y remedios que le han mandado a Yolanda Andrade para su recuperación.

"Lo que más ha ayudado, que les agradecemos de todo corazón, es la luz que han mandado, las oraciones y la buena vibra", externó.

Relacionados:
Yolanda AndradeMontserrat OliverSaludCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD