Montserrat Oliver admite crisis en su matrimonio con Yaya Kosikova, ¿por Yolanda Andrade?

A poco más de un año de que surgieran rumores sobre una supuesta separación entre Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, la presentadora reconoció una fuerte crisis en su matrimonio con la modelo eslovaca.

En entrevista con el programa Hoy, Montserrat Oliver señaló que 2023 fue un año retador a nivel personal, pero sobre todo en su matrimonio, ya que no tuvieron “ninguna etapa bonita”.

“Es difícil. Hay que trabajarlo como en las amistades, el amor se va trabajando, las relaciones se trabajan. Hemos pasado por muchas etapas. El año pasado no tuvimos ninguna etapa bonita, la verdad”, confesó en la emisión del 26 de agosto.

“Sí (hubo crisis), por supuesto… Como que en esta nueva sociedad, en este nuevo mundo, que todo es desechable, te contagias un poco, aguantas menos, entonces, cualquier cosita dices: ‘¿será que ya mejor lo aviento y next?’, pero luego lo que vale la pena es lo que trabajas”, agregó, atribuyendo su crisis matrimonial a la “falta de comunicación”.

“Falta de comunicación. Uno da por hecho muchas cosas y no hay que dar por hecho, hay que comunicarse”, subrayó.

¿Yolanda Andrade tuvo que ver en sus problemas matrimoniales?

En 2023, el publirrelacionista Emilio Morales reportó que la crisis de salud por la que atravesaba Yolanda Andrade había afectado, supuestamente, el matrimonio de la presentadora, quien habría comenzado a pasar más tiempo con la sinaloense que con su esposa.

Sobre estos rumores, Montserrat Oliver sostuvo que su actual relación con Yolanda Andrade es “como de hermanas”.

“Nosotras somos como hermanas, ese hilo (de pareja) ya lo rompimos, ya no se puede remendar, pero vamos a estar ahí porque nos queremos muchísimo”, dijo.