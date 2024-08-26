Yolanda Andrade

Montserrat Oliver admite crisis en su matrimonio con Yaya Kosikova, ¿por Yolanda Andrade?

La presentadora reconoció que los últimos meses en su matrimonio no fueron los más felices, ya que estuvo a punto de separarse de la modelo eslovaca.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Yolanda Andrade ventila que su papá le quería “bajar” a Montserrat Oliver

A poco más de un año de que surgieran rumores sobre una supuesta separación entre Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, la presentadora reconoció una fuerte crisis en su matrimonio con la modelo eslovaca.

En entrevista con el programa Hoy, Montserrat Oliver señaló que 2023 fue un año retador a nivel personal, pero sobre todo en su matrimonio, ya que no tuvieron “ninguna etapa bonita”.

PUBLICIDAD

Más sobre Yolanda Andrade

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”
2 mins

Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz
0:57

Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz

Univision Famosos
¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?
2 mins

¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?

Univision Famosos
Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV
3 mins

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos

“Es difícil. Hay que trabajarlo como en las amistades, el amor se va trabajando, las relaciones se trabajan. Hemos pasado por muchas etapas. El año pasado no tuvimos ninguna etapa bonita, la verdad”, confesó en la emisión del 26 de agosto.

“Sí (hubo crisis), por supuesto… Como que en esta nueva sociedad, en este nuevo mundo, que todo es desechable, te contagias un poco, aguantas menos, entonces, cualquier cosita dices: ‘¿será que ya mejor lo aviento y next?’, pero luego lo que vale la pena es lo que trabajas”, agregó, atribuyendo su crisis matrimonial a la “falta de comunicación”.

“Falta de comunicación. Uno da por hecho muchas cosas y no hay que dar por hecho, hay que comunicarse”, subrayó.

¿Yolanda Andrade tuvo que ver en sus problemas matrimoniales?

En 2023, el publirrelacionista Emilio Morales reportó que la crisis de salud por la que atravesaba Yolanda Andrade había afectado, supuestamente, el matrimonio de la presentadora, quien habría comenzado a pasar más tiempo con la sinaloense que con su esposa.

Sobre estos rumores, Montserrat Oliver sostuvo que su actual relación con Yolanda Andrade es “como de hermanas”.

“Nosotras somos como hermanas, ese hilo (de pareja) ya lo rompimos, ya no se puede remendar, pero vamos a estar ahí porque nos queremos muchísimo”, dijo.

“Es una madurez emocional y es una lealtad, que yo creo que somos dos personas muy leales que, cuando yo te digo, te prometo que te voy a cuidar o que ahí voy a estar, voy a estar en las buenas y en las malas. Yo creo en esas amistades, en esos amores, en esas lealtades y por eso no me fallo a mí misma”, sentenció.

Relacionados:
Yolanda AndradeMontserrat OliverParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD