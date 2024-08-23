Yolanda Andrade

Yolanda Andrade reaparece tras enfrentar crisis de salud y la muerte de su ‘hija’

La presentadora, que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, habló por primera vez sobre la inesperada muerte de ‘Amor’, su perrita pomerania que estuvo junto a ella por más de una década.

Por:
Elizabeth González.
Video Yolanda Andrade está de luto: muere su "hija" en medio de su complicada salud

En medio de su recuperación por un aneurisma cerebral, con el que fue diagnosticada en 2023, Yolanda Andrade enfrentó la muerte de su ‘hija’, una perrita pomerania de nombre ‘Amor’, que estuvo con ella por más de una década.

La presentadora reapareció el jueves 22 de agosto ante la prensa, a quienes confesó cómo se encuentra tras el fallecimiento de su mascota, el cual sucedió en medio de su recuperación.

“La verdad hemos pasado muchos momentos difíciles en cuestiones de salud y de la transición de mi Amor, me dolió mucho, me duele mucho. Yo creo que la gente que amamos a los animales nos comprendemos”, declaró a la periodista Berenice Ortiz.

'Amor' era la fiel compañera perruna de Yolanda Andrade. La presentadora la quería como a una hija.
'Amor' era la fiel compañera perruna de Yolanda Andrade. La presentadora la quería como a una hija.
Imagen Yolanda Andrade / Instagram


Yolanda Andrade recordó que ‘Amor’ fue un regalo muy especial que hace casi una década le dio Montserrat Oliver. Incluso, aseveró que la muerte su la perrita también afectó emocionalmente a su compañera y amiga.

“Es algo que solo nosotros comprendemos, los amores perrunos, son esas compañías que son parte de la familia, la Montse, me la regaló, y ahorita que fue por mí, lloramos mucho las dos, es algo triste. Es un miembro más de la familia”, señaló sobre la perrita que murió, según dio a conocer, el 19 de agosto.

Yolanda Andrade habla por primera vez de su recuperación

Por último, la protagonista de Secretos Ajenos (telenovela que puedes ver en ViX) reveló cómo se encuentra de salud, luego de alejarse por varias semanas de la televisión para enfocarse en su recuperación.

“(Estoy) mucho mejor de salud y por estos medios quiero agradecer a la gente tan linda y hermosa que me mandó muy buena energía y oraciones, que estuvo al pendiente de mí", expresó, haciendo énfasis en que su neurólogo le recomendó cuidarse de la luz led y tomar su medicamento.

Video Yolanda Andrade sufre recaída y el dolor la hace llorar: siente que le entierran un picahielo en el ojo
