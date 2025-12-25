Yolanda Andrade Yolanda Andrade sorprende en plena Navidad con fuerte mensaje tras acusación de que estaría “secuestrada” La presentadora publicó un video que grabó en medio de su celebración navideña y en el que también aparecen su hermana Marilé y su novio, Sergio Araiza, quienes están siendo acusados de tenerla privada de su libertad.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Yolanda Andrade estaría “secuestrada” por su hermana en pleno calvario de su enfermedad: “Es cierto”

Yolanda Andrade sorprendió al reaparecer públicamente en medio de los rumores que aseguran estaría siendo privada de su libertad por su propia hermana, Marilé, y el novio de esta, Sergio Araiza Roldán.

La presentadora ‘posteó’ durante las primeras horas de esta Navidad un video en el que se le puede ver al interior de una casa, sentada en un sofá.

PUBLICIDAD

“Querido público conocedor, estén donde estén mis mejores deseos de corazón”, dice en un inicio, hablando a ritmo lento frente a la cámara.

Luego de recalcar que no es una persona que festeje “mucho” esta fecha, la también actriz compartió el motivo por el que ahora sí celebró.

“Pero, en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos: mi sobrino, de Luxemburgo; mi familia, de Estados Unidos y de Colombia”, explica.

Ella agradeció precisamente a Marilé y a Sergio por “organizar esta cena familiar” e hizo una dura confesión sobre lo que piensa de su futuro.

“Quizá esta sea mi última Navidad, así es que: que no se les olvide nunca jamás que los amo”, asegura, dirigiéndose a sus admiradores.

El 18 de diciembre, Yolanda dio a conocer que ya se encontraba en su hogar, “en recuperación”, tras haber sido internada en el hospital.

Previamente, el periodista Jorge Carbajal, allegado de la artista, informó que ella sufrió “una recaída de la enfermedad neurológica que padece”.

Hermana de Yolanda Andrade y su pareja reaccionan a acusaciones

En su grabación, Yolanda Andrade apareció al lado de su hermana Marilé y la pareja de esta, Sergio Araiza Roldán, quienes reaccionaron finalmente a las imputaciones que se les ha hecho.

“Aquí estamos: juntos, felices, disfrutando como familia. Y, la verdad es que les pido a los medios de comunicación que sean responsables con lo que dicen”, externó la cantante.

“Estamos disfrutando la vida de mi hermana y estamos, de verdad, pues muy felices de vivir estos momentos. Como dice Joe, creo que nunca habíamos estados tan unidos y tan felices en una Navidad porque ella es súper Grinch”, añadió.

PUBLICIDAD

Por su parte, el ‘coach’ pidió a la prensa que “dejen de perseguir la nota”: “Lo único y lo más importante es festejar en familia, justo como estamos”.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante el que aseveró en ‘Sale el sol’ que Marilé “tiene secuestrada” a Yolanda y que controla incluso su fortuna con indicaciones de Sergio.